Kikoumba - A vendre

Approchez approchez ! Aujourd’hui, Kikoumba joue à la marchande. Il affronte Jacqueline la pieuvre, celle qui vend tout et n’importe quoi à n’importe qui. Elle adore fait le show et voir le client mordre à l’hameçon… Mais s’il se détourne, Jacqueline perd ses nerfs et ses mots, elle en crache des nuages d’encre bien noirs. L’encre avec laquelle Kikou changera le cours de l’histoire pour finir sacré meilleur vendeur !