Kikoumba - Alerte au Marigot

Défi estival pour notre bon roi qui affronte Beach Buccanon, le beau-gosse des plages, et rival du jour pour le titre de meilleur maître-nageur. Accompagnée d’Olga, la poule, petite amie et supportrice numéro 1, le squale va jouer des biceps et rouler des mécaniques au grand dam de Kikoumba. Mais l’instinct de prédateur du requin lui coûtera la victoire… surtout quand ce dernier a juré à sa petite amie qu’il était végétarien !