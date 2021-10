Kikoumba - Bravo l'artiste

Avec la complicité de Khamsin, Salvador, peintre génial et artiste mégalo, entend bien chiper à Kikoumba sa couronne… et la reine Vanila. Le roi de la savane n’est pas très doué de ses dix doigts, mais il a bon cœur et sait retrouver son âme d’enfant pour reconquérir sa belle et émouvoir le jury… Bravo l’artiste !