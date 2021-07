Kikoumba - Enquête royale

Panique au royaume de Kikoumba, la couronne a disparu ! Ça tombe bien, le rival du jour n’est autre que Harelock Sholmes, le plus grand détective de la savane dont la franchise et la froide logique rendent ce personnage peu sympathique. Scène de crimes, interrogatoires, révélations et rebondissements seront au programme de cette enquête royale !