Kikoumba - Il était une fois la courronne

Joe Joe le fourmilier Cowboy, perché sur sa monture mouton, débarque. Il veut que l’on respecte l’esprit du Far West et fera tout pour que l’ordre règne aussi dans ce coin de la savane. Défi du jour : être le roi des Cowboys ! Joe Joe a l’air bien habile avec sa langue multi usages... Notre bon Roi Kikoumba aurait-t-il trouvé plus fort que lui ?