Kikoumba - La reine de la douche

Aujourd’hui, Kikou affronte Odile, la crocodile, une plombière hors pair, suréquipée et rapide. Sa passion : prendre des douches et tester tous les parfums possible de savons et de shampoing. Kikou, qui déteste toujours autant l’eau, risque d’en baver. Mais heureusement, il saura comprendre l’amour de l’eau et des douches d’Odile et s’en servir pour conserver sa couronne.