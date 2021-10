Kikoumba - Le meilleur général

Kikoumba va affronter Le général Crackers, un militaire pur et dur. Aguerrit aux arts du combats, Impatient et autoritaire, le crocodile ne jure que par la discipline. Voilà son talon d’Achille : Il ne supporte aucune entorse au règlement et notre bon roi va se servir de ce trait de caractère du militaire pour retourner la situation à son profit.