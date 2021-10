Kikoumba - Le meilleur serviteur

Attention Kikoumba, car à trop ignorer les efforts du petit personnel, celui-ci pourrait se retourner contre toi ! Et c’est exactement ce qui arrive ici quand, excédé par son roi, Khamsin va voler la vedette de Bouboule le rival du jour, et défier le roi sur son terrain de prédilection : être le meilleur serviteur ! Et tant pis pour ce pauvre Bouboule qui se contentera de faire de la figuration…