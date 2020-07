Kikoumba - Le roi des airs

Décollage immédiat ! Qui sera le roi des airs ? Looping John, le canard casse-cou, vole plus vite que son ombre et n’a pas froid aux yeux. Kikoumba, lui, a le vertige à 20cm du sol ! Planer, sauter en parachute, faire des loopings... De quoi avoir le mal de l’air ! Looping se moque… Mais Kikoumba résiste. Peur de rien le canard ? On va voir ! Kikoumba deviendra, malgré lui, un as de la voltige ! Quant à Looping John, il aura la trouille de sa vie.