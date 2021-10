Kikoumba - Le roi des anniversaires

C’est l’anniversaire d’Habiba. Kikoumba, Clodomir et Vindaloo s’affrontent pour lui faire le meilleur anniversaire. Dans ce défi exceptionnel : trois rivaux et une seule jurée : Habiba. Qui saura la combler de son gâteau préféré ? Quel cadeau l’émerveillera le plus ? Et quelle fête aimera-t-elle ? Les épreuves s’enchainent. Mais à force de voir ses amis se battre pour elle, Habiba craint que leur amitié en pâtisse…