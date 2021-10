Kikoumba - Le roi des enigmes

Harelock le lièvre perfide revient à la charge et défie le roi dans des épreuves d’intelligence. Il compte bien faire parler ses talents de réflexion et d’observation pour mettre Kikoumba en difficulté. Mais lorsque le lion emporte les deux premières épreuves, Harelock ne recule plus devant rien pour s’emparer de la couronne, pas même le kidnapping de la reine ! Aidé de son fidèle jury, et de Khamsin malgré lui, Kikoumba vole au secours de Vanilla pour l’arracher des griffes du perfide Harelock.