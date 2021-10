Kikoumba - Le roi des entraineurs

Kikoumba est bien le roi… de la sieste. Dommage, il doit affronter Richard, le coach sportif le plus énergique de la savane. Sûr que s’il devient roi, il mettra tout le monde au sport. Ca va être compliqué pour Kikoumba car le sport, c’est pas son truc. Puisque le défi est sportif, il doit forcément s’y coller… Mais plus vite, il aura gagné, plus vite il pourra retourner faire sa sieste !