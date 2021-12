Kikoumba - Le roi des facteurs

Point de fendage de poire ni d’entorse des zygomatiques avec le rival du jour : Newman le facteur cheval n’est en effet pas là pour rigoler ! Il défie le roi pour être le meilleur postier ! Un sacerdoce pour le cheval dont le sérieux et l’implication ne sont plus à prouver. Mais chasser le naturel, et il reviendra au galop... ce qui est un comble pour notre facteur cheval !