Kikoumba - Le roi des fouillles

Aujourd’hui Kikoumba affronte le plus grand archéologue de la savane : le Pr Paléo, un éléphant érudit et surpuissant. Comme souvent, Kikoumba compense sa méconnaissance du sujet par une énergie de chaque instant… Et même s’il ne connaît rien aux fouilles, on peut compter sur lui pour trouver quelque chose !