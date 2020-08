Kikoumba - Le roi des pompiers

Aujourd’hui, ça chauffe entre les rivaux ! On peut même dire que le torchon brûle entre Kikou et Alban, le pompier tout feu tout flamme de la savane. Ils s’affrontent en trois épreuves : préparation, sauvetage d’un animal en détresse et extinction de feu. Le gagnant sera proclamé roi des pompiers.