Kikoumba - Le roi des profondeurs

Le pirate Ramdam veut sa revanche et cette fois-ci dans son territoire : sous les eaux. Mais Kikoumba est indisposé et c'est Vanilla qui va le remplacer. Au cours des épreuves, Vanilla va percevoir chez le crocodile, un certain talent d'acteur et ce dernier va lui avouer son rêve secret : être comédien. Tout en menant les épreuves, la lionne va aider le crocodile à se réaliser et c'est de cette manière qu'elle va sauver la couronne de Kikoumba.