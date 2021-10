Kikoumba - Le roi des sorciers

C’est dans le domaine du mystique et de la sorcellerie que Kikoumba devra faire ses preuves aujourd’hui en affrontant le grand sorcier marabout : Djou-djou ! Alors qu’on aurait pu croire notre bon roi à la peine, ce dernier s’en sort très bien et remporte même les deux premières épreuves. Mais ces prétendus pouvoirs de sorcier suscitent crainte et suspicion chez le jury. Et lorsque la terre se met à trembler, c’est toute la savane qui se retourne contre Kikoumba, emmenée par ce fourbe de Djou-djou qui compte bien exploiter la naïveté et la peur des autochtones à des fins personnelles…