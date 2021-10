Kikoumba - Le roi des supers héros

Kikoumba est défié aujourd’hui par Super Coucou ! Un super héros au bec d’acier et volant à la vitesse de l’éclair et dont le plus grand admirateur, après Pan est… lui même ! Si Kikoumba n’est peut-être pas le plus impressionant des super héros, il va s’avérer en être un vrai de vrai en préférant sauver son prochain au risque de perdre sa couronne !