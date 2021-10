Kikoumba - Le roi d'Halloween

Qui craint le monstrueux Frankiestein ? C’est peut-être vous, ce n’est pas Kikou !!! Le valeureux lion et le monstrueux requin célèbrent Halloween et chacun compte bien être sacré le roi de cette fête. Qui fera la décoration la plus effrayante ? Qui aura le costume le plus épouvantable ? Qui fera le plus peur aux invités ? Mystère et frissons garantis.