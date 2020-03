Kikoumba - Le roi du skate

Pour ne pas retrouver le pays glacé de ses ancêtres, Kikoumba doit l’emporter face à un jeune lézard talentueux, sympathique et nonchalant : Trix, le grand champion de skate ! N’ayant jamais pratiqué cette discipline, Kikou invente malgré lui de nouvelles figures, multiplie les gamelles et les courses folles… jusqu’à impressionner le jury, et même son adversaire !