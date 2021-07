Kikoumba - Le seigneur des animaux

Kikoumba va affronter Krakor le Conquérant, un petit crapaud hyper vénère et capricieux qui se prend pour un redoutable barbare. Kikoumba se débarrasserait facilement de cet insupportable enfant-roi si ce dernier n'était pas accompagné de dame Ingrud, une poule imposante qui veille sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Mais la gouvernante va s'amouracher d'un des gardes de Kikoumba et le lion, malin, va se servir de cet amour naissant pour éloigner la poule et pouvoir remettre enfin, le crapaud à sa place.