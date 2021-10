Kikoumba - L'oeil du lion

Banzaï ! Kikoumba doit affronter Kotkutsu la poule, championne de Kung-Fu, qui ne suppooooorte pas d’être une poule ! La moindre contrariété, la moindre émotion et Kotkutsu retrouve ses instincts de poulette, ce qu’elle déteste par dessus tout : elle est un maître de Kung Fu, pas une vulgaire volaille de basse cour ! Après quelques kata et kiaïs mal maîtrisés et un combat de titans, Kikoumba finira par mettre un œuf entre les pattes de sa rivale… Cocorico !