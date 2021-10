Kikoumba - Lucha libre

Aujourd’hui, c’est non pas un mais deux adversaires qui disputeront son titre au roi des animaux. Les imposants jumeaux catcheurs Lucha et Lucho attendent Kikoumba de pied ferme sur le ring. Heureusement pour lui, le lion pourra compter sur Vanilla pour l’épauler et donner une leçon de travail d’équipe aux jumeaux dont l’entente sur le ring est loin d’être cordiale…