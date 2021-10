Kikoumba - Pom Pom Girl

Allez, qui c’est les meilleures ? Qui c’est les plus fortes ? Evidemment, c’est Coco et Gigi, deux jumelles flamants roses, pom-pom girls virtuoses. Kikou revêt ses pompons pour affronter ces sacrées gymnastes en jupette. Et il ne suffit pas de se trémousser… Lancer de pompons, voltige dans les airs et danses synchronisées font partie des hostilités !