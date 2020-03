La Panthère de Fer - Kikoumba

Faire un petit foot tranquille avec Léa, c’est sympa, et c’est justement ce qu’a prévu de faire Kikoumba ! Mais c’est sans compter sur l’arrivée de Bérangère la panthère noire (dans un éclair et un courant d’air) qui défie notre Roi à des épreuves d’athlétisme. Imbattable sur herbe, sable ou terre battue, Bérangère est très (très) forte, elle saute très (très) haut et elle court (très) très vite. La seule chose qui l’arrête : rire ! Sauf qu’elle rigole quand elle se brûle… Kikoumba va devoir se plier en quatre.