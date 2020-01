Aujourd’hui, Kikoumba fait face au costaud Raoul, un rhinocéros champion de rugby qui n’a pas peur de prendre des coups. Dommage pour Kikou car le ballon ovale c’est pas trop son truc, et prendre des coups non plus ! Mais heureusement, il a un supporter en plumes : Pan qui, incroyable, fait peur au gros rhino !