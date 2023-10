Kill Ben Lyk

Thriller • Policier | 2018

En l'espace de 24 heures, 3 hommes sont assassinées à Londres, sous le nom : Ben Lyk. Scotland Yard décide, pour les protéger, de réunir les 8 Ben Lyk londoniens survivants dans une maison sous surveillance policière, le temps de comprendre qui en a après eux et pourquoi ? Mais les Ben Lyk continuent de se faire tuer un par un de manière toujours plus inattendue. Est ce que Ben Lyk serait en train de devenir le nom le plus dangereux depuis Sarah Connor ? Et vous, que feriez vous si votre homonyme se faisait tuer dans votre ville ?