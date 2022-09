King Guillaume

Guillaume et Magali Brunel vivent une petite vie simple et tranquille de banlieusards en attendant un heureux événement, mais tout change lorsqu'ils reçoivent une lettre. Le père de Guillaume, que ce dernier n'a pas connu, est mourant et demande à le voir pour lui donner son héritage : l'île de Guerrelande, au large de la Bretagne, issue d'obscures tractations médiévales, et le titre de roi qui l'accompagne.