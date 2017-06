Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Tu aimes Koh-Lanta et tu n'en perds pas une miette à chaque épisode ? Alors suis ces commandements.

Vendredi 16 juin, c'est la finale de Koh-Lanta. Après près de 40 jours de survie, il est temps de nommer celui ou celle qui remporte cette nouvelle édition ainsi que les 100 000 euros promis au vainqueur. Dans une semaine, Clémentine, Mathilde, Vincent et Frédéric vont s'affronter à l'occasion d'une épreuve d'orientation, avant d'accéder au dernier pallier : les tant redoutés poteaux. Pour les quatre Robinsons, l'enjeu est de taille : il faut à tout prix triompher à l'orientation pour espérer se rendre sur les pontons de bois qui les font tant rêver.

Avant de retrouver vos aventuriers s'affronter une ultime fois, MYTF1 vous propose les commandements du parfait fan de Koh-Lanta. Car cette année encore, les aventuriers ont réservé aux téléspectateurs et internautes des tranches de fou-rires, mais aussi de la stupéfaction et de la colère... Voici quelques règles de bonne conduite à adopter avant et après chaque épisode :

1/ T'acharner sur un candidat tu ne feras pas

Les participants de Koh-Lanta n'ont qu'un seul objectif en tête : remporter le jeu et la somme promise au vainqueur. Pour cela, ils s'affrontent dans des épreuves en équipe ou en individuel dans l'unique but de gagner. Et même si les stratégies font rage en fin de parcours, ils sont seuls maîtres de leur destin. Après tout, tous les moyens sont bons pour gagner...

2/ Impartial tu seras

Les téléspectateurs ont un regard neuf et bien différent des Robinsons au Cambodge. Leur analyse ne doit pas être biaisée. Ils doivent croire ce qu'ils voient le vendredi soir et ne pas avoir de jugements arrêtés sur un candidat. Mais ça, vous le savez déjà.

3/ Des aventuriers tu te marreras

Les aventuriers offrent chaque année des pépites mémorables sur le camp. Cette année encore, personne n'a été épargné. Si les internautes ont été hilares en écoutant Mathilde reprendre les fautes de français de son ami Corentin, ils ont également beaucoup apprécié la chute de Félicie lors de l'épreuve des poteries. Autre moment mémorable : le culottegate de Clémentine. "J’ai foutu quoi de mes culottes moi", a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : "Si quelqu’un voit mes culottes, une violette et une bleue... J’adore me balader en culotte en plus".







4/ Les aventuriers tu encourageras

Chaque vendredi, les aventuriers de Koh-Lanta ont besoin de toi. Partir pendant plus d'un mois sur une île, isolé des proches et de toutes commodités n'est pas chose simple, alors ils ont besoin de tes encouragements. N'hésite pas à les encourager derrière ton écran, et sur les réseaux sociaux. Ils te le rendront bien.

















5/ A la finale de Koh-Lanta tu participeras

La finale de Koh-Lanta, c'est le vendredi 16 juin. Plus que jamais, l'étau se resserre. A la clé : une victoire et une somme d'argent au vainqueur. Plus que jamais, ils ont besoin de vous. Si vous souhaitez assister à la finale en direct depuis Paris, n'hésites pas à t'inscrire en te rendant ICI.

Rendez-vous vendredi 16 juin à 21h00 pour la finale de Koh-Lanta Cambodge sur TF1 !