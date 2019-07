Les 5 moments forts de cette saison 15 !

La saison 15 de Koh-Lanta a été riche en émotions fortes. Retour sur ces instants qui ont marqué l'aventure.

5. Le départ de Huw

les Jaunes ont décidé d'éliminer Huw. Un choix que ce dernier n'a pas compris. Comme le rappelle Denis Brogniart, tout peut arriver dans Koh-Lanta, la preuve !

4. L'appel aux familles

l'appel aux familles. Ce moment particulièrement émouvant permet à l'équipe gagnante d'appeler sa famille quelques minutes. Cette saison, c'est l'équipe Rouge qui remporté ce beau cadeau. On se souvient de Pascal, qui s'est littéralement effondré en parlant à sa femme et à ses enfants, ou encore Romain, qui, pris par l'émotion, n'arrivait pas à s'exprimer de manière audible au téléphone avec sa maman.

2. Les équipes reformées !





Karima a obtenu un pouvoir exceptionnel qui a chamboulé le cours du jeu. Elle a en effet eu le privilège de modifier les équipes. Ainsi, elle est devenue la cheftaine des Rouges et Laureen a endossé le rôle de capitaine des nouveaux Jaunes. Après plusieurs hésitations, les Aopoh et les Karwaï ont été remodelés.





3. La première victoire des Jaunes









L'aventure Koh-Lanta avait pourtant mal commencer pour les Jaunes. Battus à plate couture par les Aopoh, ces derniers n'ont, malgré tout, jamais baissé les bras. Lors de la refonte des équipes, Laureen, qui était la cheftaine de cette nouvelle équipe a annoncé la couleur : elle veut une équipe performante qui se donne à 100%. Et cela a payé ! Une fois les nouvelles équipes constituées, ces derniers ont dû disputer une première épreuve de confort, la fameuse épreuve des équilibristes. Au cours d’une épreuve difficile ponctuée d’obstacle tous plus difficiles les uns que les autres, la jeune Cécilia s’est imposée et a fait gagner son équipe !

1. Cassandre, une ambassadrice malchanceuse









Lors de la réunion des ambassadeurs, Cassandre a été confrontée à Romain. N'arrivant pas à trouver un accord à l'amiable pour savoir qui quitterait l'aventure, les deux aventuriers ont donc procédé à un tirage au sort... Et puisqu'une fois n'est pas coutume - elle a tiré à cinq reprises une boule noire -, c'est la mannequin qui tiré la boule noire. Un coup dur pour celle qui rêvait de prouver à sa famille qu'elle pouvait remporter le jeu.

