Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

1/ Une première réussie en équipe…

Pour sa première épreuve avec les Rouges, Sébastien a tout de suite prouvé qu’il serait un atout important et que les Bokor avaient bien fait de le choisir. Lors de la mythique épreuve du Grand bleu, le Normand a fait parler ses qualités sous l’eau, ce qui lui a notamment permis d’aller chercher la raie la plus lointaine et de faire gagner du temps à son équipe. Première épreuve et première victoire pour le Normand, la première d’une longue série avec les Rouges et en individuel.





2/ … et en individuel !

Pour la première épreuve après la réunification, les aventuriers disputent l’épreuve du cochon pendu pour tenter de décrocher la première immunité individuelle. Grâce à un mental d’acier et sa pratique de l’escalade, Sébastien survole l’épreuve malgré la concurrence acharnée de Vincent. Et après 1h31 d’efforts, c’est le moniteur d’escalade qui sort vainqueur de ce duel au sommet.





3/ Un confort de rêve à Kep

En remportant l’épreuve de confort des seaux percés avec Claire, Sébastien a eu la chance de vivre une expérience unique : quitter l’île de Koh Rong pour le continent et la ville de Kep, réputée pour son marché aux crabes. Non content de se régaler sur le marché, les deux aventuriers vont avoir le privilège de passer la nuit chez une famille de la région. Un émerveillement de tous les instants pour Sébastien : « On est dans un petit rêve et on n’a pas envie de se réveiller ».





4/ Royal sur sa corde

Les épreuves d’équilibre ne font pas peur au Normand. Le moniteur d’escalade a en effet l’habitude de faire travailler les muscles du haut du corps quotidiennement. Alors tenir accroché à une corde pendant de longues minutes ne lui fait pas peur. Sans surprise, c’est lui qui remporte cette épreuve de confort devant Frédéric avec qui il décidera de partager la récompense. Au programme : douche, lavage de dents, massage et fruits frais !





5/ L'émotion quand il appelle sa compagne

Membre de la tribu rouge, Sébastien a eu la chance de pouvoir appeler Lise, sa compagne, à l'issue de l'épreuve de confort de la boue remportée par les Bokors ! Un grand moment d'émotion pour le Normand, en larmes quand il entend la voix de sa chérie et de son petit Gaspard.