Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le vote noir revêt toujours une importance particulière dans Koh-Lanta. Pour ce Combat des héros, il prend la forme d’un bulletin de vote que l’aventurier éliminé à chaque conseil transmet à l’aventurier de son choix afin que ce dernier vote deux fois en son âme et conscience lors du prochain conseil.

A l’issue du deuxième conseil depuis la réunification, c’est Candice qui a été éliminée par les autres membres de la tribu blanche. La championne du monde par équipe de wakeboard était l’ultime représentante des Jaunes au sein de la tribu réunifiée et c’était surtout une redoutable compétitrice. Elle avait d’ailleurs remporté la première épreuve d’immunité individuelle battant Yassin en finale après avoir gagné le parcours du combattant des femmes.

Candice était surtout très proche de Jérémy que quelques aventuriers de la tribu réunifiée avaient voulu éliminer lors du précédent conseil. Son retour dans la compétition représentait donc un danger à leurs yeux et le seul moyen de briser le binôme était d’éliminer l’un de ses membres.

Avant son départ, Candice a donc dû confier son vote noir à l’un des aventuriers. Et c’est en toute logique qu’elle a choisi Jérémy, qui lui avait lui-même confié son vote noir lors de son élimination quelques jours plus tôt. Jérémy votera donc deux fois lors du prochain conseil.