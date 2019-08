Qui a dit quoi ?

Vous pensez être incollable sur « Koh-Lanta : Cambodge » ? Alors testez vos connaissances en répondant à ce quizz.

A chaque édition de Koh-Lanta son lot de petites phrases qui restent dans les annales. Entre situations cocasses et saillies assassines, les aventuriers n’ont que très rarement leur langue dans la poche !

Avant de retrouver Koh-Lanta : Cambodge demain soir pour le dénouement tant attendu avec la grande finale en direct, MYTF1 vous propose donc de tester vos connaissances sur cette saison qui touche à sa fin. Nous avons sélectionné pour vous quelques petites phrases qui ont marqué cette édition cambodgienne. Saurez-vous attribuer chacune de ces citations au bon aventurier ?

