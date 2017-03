Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Après neuf jours passés sur l’île de Koh-Rong, Hada a dit adieu au Cambodge. L’Antiboise avait pourtant de nombreux atouts dans sa manche pour aller plus loin dans l’aventure.

Dans une équipe bleue en proie aux tensions, la vendeuse était un élément apprécié pour sa bonne humeur. Mais dans Koh-Lanta, cela ne suffit pas. Jugée trop faible et pas assez compétente par Claire et Yves qui ont voté contre elle au conseil, Hada s’est également attirée les foudres de Mathilde et Frédéric à quelques heures du vote.

La raison ? Un quiproquo qui a embrouillé l’esprit de ses compagnons. Hada est en effet allée trouver Mathilde pour lui dire que Frédéric, Yves et Claire allaient certainement voter contre elle au conseil afin de faire sauter son collier d’immunité, remporté lors de l’arrivée sur l’île le premier jour. Une déduction faite avec Kelly, mais qui va avoir des conséquences terribles pour l’Antiboise.

Car malgré une mise au point de groupe lors de laquelle tout le monde a l’occasion de s’expliquer, Mathilde et Frédéric ne sont pas convaincus. Alors que tout désignait Yves comme la victime potentielle au conseil, voilà les cartes rebattues et c’est finalement Hada qui sera éliminée. Son malaise juste avant l’épreuve d’immunité n’a sans doute pas non plus joué en sa faveur… C’est donc pleine d’émotion, et avec des mots touchants pour sa maman, qu’Hada quitte l’aventure.