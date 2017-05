Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est désormais l’un des moments très attendus à l’issue des conseils de Koh-Lanta : Cambodge : l’aventurier éliminé choisi un autre aventurier qui pourra voter en son nom, et donc deux fois, lors du prochain conseil. Vincent avait désigné Corentin lorsqu’il avait été éliminé, avant de finalement réintégrer l’aventure, Sandro avait quant à lui choisi Marjorie quand il avait à son tour quitté la tribu réunifiée et c’est justement cette fois au tour de Marjorie de confier son vote noir à l’un des aventuriers de la tribu réunifiée encore en compétition.

Fidèle à l’équipe rouge à laquelle elle a toujours appartenu, la Nordiste de 42 ans a désigné Clémentine pour voter en son nom lors du prochain conseil lors duquel deux aventuriers seront éliminés ! C’est déjà la deuxième fois que la jeune aventurière est choisie par un éliminé. En effet, lorsque Sandro avait quitté la tribu blanche, il avait donné son collier d’immunité à Clémentine, qui avait pourtant voté contre lui.

Cette fois, c’est une responsabilité importante qui incombera à l’ex-Rouge. Car elle aura donc deux bulletins de vote à glisser dans l’urne au moment du prochain conseil. Et son choix pourrait bien tout changer au moment du dépouillement !