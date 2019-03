Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Avec un lancement haut en couleurs, ce vendredi 15 mars sur TF1, Koh-Lanta, La guerre des chefs promet une saison riche en rebondissements. La grande nouveauté cette saison ? Les trois équipes menées par trois chefs, désignés par leur victoire dès les premières minutes de l'aventure, sur la mythique épreuve des poteaux ! L'équipe jaune TABUO est emmenée par Béatrice, l'équipe rouge KAMA peut compter sur Emilie et l'équipe bleue IKALU est dirigée par Maxime.





Frédéric a été le premier éliminé de cette saison inédite. En exclusivité pour MYTF1, le stratège assumé est revenu sur son aventure au sein de l'équipe bleue. "L’erreur que j’ai faite, c’est d’attendre la composition des équipes pour établir une stratégie. Je me suis dis que si je commençais à montrer mon côté stratège à 21, cela allait me jouer des tours," nous a-t-il confié en interview. "Je suis tombée dans une équipe adorable mais franchement, niveau stratégie, c’est un peu comme si on expliquait la relativité générale à un hamster. C’était pas du tout leur truc !"





JEUDI : La guerre des chefs continue et le statut de chef est déjà remis en cause. Béatrice, Maxime et Emilie sont critiqués ! Gérer la vie de groupe est compliqué pour beaucoup mais les exploits et la bravoure sont au rendez-vous.