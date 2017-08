Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est l’une des nouveautés de cette saison de Koh-Lanta. L’émission propose à partir du 1er septembre le concept de Choc des générations qui verra s’affronter jeunes et anciens sur l’île de Yasawa aux Fidji. Les jeunes, qui ont moins de trente ans, composeront l’équipe jaune et les anciens, qui ont plus de trente ans, composeront l’équipe rouge.

Dans un entretien qu’elle nous a accordé en exclusivité, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l’émission, évoque cette équipe jaune surprenante. "Le plus jeune a 19 ans, le plus âgé presque 30 ans, détaille-t-elle. Ils sont très volontaires, dynamiques, pour certains très drôles et pour d’autres très compétiteurs."

Aux Fidji, les jeunes auront fort à faire en matière de compétition puisqu’ils affronteront une équipe rouge expérimentée, mais leur fougue et leur envie devrait leur permettre de rivaliser. De plus, ils seront peut-être là où on ne les attend pas forcément. "Ce qui est intéressant, poursuit Alexia Laroche-Joubert, c’est que la stratégie va commencer quasiment en premier chez les Jaunes !"

Si vous voulez en savoir plus sur les jeunes qui composent l’équipe jaune, vous pouvez d’ores et déjà découvrir leurs portraits sur MYTF1. Et si vous avez raté les premières images de l’émission, les voici en exclusivité dans la vidéo ci-dessous. Rendez-vous le 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1, pour découvrir la suite !