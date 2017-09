Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Choisi par les Rouges pour se rendre sur le Paradis perdu, André devait à son tour désigner un aventurier de la tribu des Makawa pour l'accompagner. Et c'est Maxime qu'il a choisi. Un choix évident pour le jeune rugbyman comme pour le restaurateur lyonnais. "Je pense qu'on va avoir des choses à se dire et qu'il va y avoir une belle complicité", assure d'ailleurs Maxime avant même de se retrouver sur le Paradis perdu avec son nouveau camarade.

Une fois sur place, les a priori positifs des deux aventuriers se confirment. L'un et l'autre s'entendent à merveille. Alors quand vient l'heure d'arrêter les recherches et de se préparer un campement de fortune pour la nuit, les langues se délient. "Je pense que tu as compris que je t'appréciais beaucoup", avance Maxime. "Moi pareil, ça a été toi direct", enchaîne l'aventurier Coravu. En aparté, il confirme son coup de cœur : "Je suis totalement ravi d'avoir choisi Maxime. On a beaucoup parlé, on s'est très bien entendus. Maxime, c'est un gars en or. Il a des valeurs que je respecte. Je serai le plus heureux si j'ai la chance d'être avec lui une fois les équipes reformées."

Même discours pour le Makawa : "Avec André, il y a eu un rapprochement amical. On a appris un peu plus à se connaître. Quand les équipes vont se mélanger, si je peux avoir André dans mon équipe, je préfère !" Le Lyonnais va même jusqu'à évoquer la mythique épreuve des poteaux avec son nouvel ami. "C'est moi qui resterai le dernier sur les poteaux, mais tu seras avec moi sur les poteaux !" rigole-t-il. Une perspective qui enchante André. Entre les deux hommes, c'est peut-être les prémices d'une future alliance qui se dessinent.





