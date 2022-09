Alliances et Stratégies

Avec la réunification, l'heure est aux alliances et à la stratégie ! Qui sera le meilleur à ce jeu de dupe ? Qui sera dans le carré final ?

Les choses s'accélèrent sur Palau. Les Jaunes et les Rouges sont réunifiés, les spéculations vont bon train, alliances, mésalliances et stratégies au programme. Qui des aventuriers est le plus fin pour échaffauder une stratégie, qui est courtisé et qui est à éliminer. Patrick passe à l'action, il s'entretient avec Alexandre car lui peut changer la donne. Mais ce n'est pas le seul ! Freddy est certainement le plus fort des aventuriers, faut-il s'allier ou au contraire s'en méfier ? Kader qui vient de réintégrer le jeu devient un pion central, pour lui, pas la peine d'aller à la pêche aux infos, Patrick est là pour le mettre au parfum. Vous l'aurez compris, la guerre des clans est en marche et tous les coups sont permis !