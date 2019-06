Des anciens aventuriers se retrouvent pour un rassemblement des "kohpains" !

Des anciens candidats de Koh-Lanta se sont retrouvés le temps d'un week-end pour un grand rassemblement d'aventuriers.

Comme chaque année, les anciens candidats des précédentes éditions de Koh-Lanta se retrouvent le temps d’un week-end pour un rassemblement des "kohpains". Le mouvement a été initié en 2014 par Maud Garnier, ancienne aventurière (qui a participé en 2002 et 2012).



A TéléStar, elle expliquait que la volonté pour les anciens de se rassembler était très forte après la disparition de Gérald Babin. "Avec Amel, gagnante deKoh-Lanta 2, on a organisé le rassemblement annuel des aventuriers l'an dernier et on n'a jamais été aussi nombreux. Plus de 70. On avait besoin de se voir.Denis Brogniartest venu aussi. On a tous tissé des liens très forts". Des liens qui ne s’étiolent pas avec le temps puisque chaque année, les aventuriers se retrouvent. Cette année, ils étaient encore nombreux à être de la partie: Laurent Maistret, Jérémy, Lau, Candice, Karima,Amandine, Pascal ou encore Cédric étaient au rendez-vous.

Au programme? On ne sait pas, mais de la fête, des rires, des retrouvailles, des découvertes, du sport et du babyfoot visiblement! Sur les réseaux sociaux, les aventuriers ont largement partagé les photos de ce rassemblement des kohpains, après avoir visionné le quatrième épisodede Koh-Lanta l’île au Trésor qui a vu sortir Sandrine. Pour mémoire, on pourra retrouver Laurent Maistret très bientôt dans la septième saison de Danse avec les Stars.