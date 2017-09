Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Après la recomposition des équipes, il est temps de regagner les campements. Et pour les anciens Rouges Maxime, Fabian, Manu et Caroline, c’est chez les jeunes qu’ils vont désormais poser leurs sacs. A peine arrivés sur le camp, le constat est sans appel : les Jaunes ont tenu l’endroit comme une bande d’adolescents peu organisés et peu regardants sur l’hygiène !

Pour Maxime, c’est comme pénétrer dans une machine à remonter le temps. "C’était un peu le boxon, constate le restaurateur lyonnais. J’avais l’impression de me retrouver dans ma chambre quand j’avais 15 ans. Je balançais mes chaussettes sur le lit, je retrouvais trois caleçons une semaine après sous le lit, il y avait des moutons de partout… En grandissant on change !"

Même constat pour Manu, le doyen de l’aventure : "C’est typiquement un camp d’ados. Il y a tous les objets qui sont restés de la nuit précédente, ça ressemble à la fin d’une soirée, on n’a pas évacué la vaisselle, les cendriers et tout ce qui s’ensuit !"

Résultat, les anciens prennent les choses en main pour réorganiser leur nouveau campement. "On a remarqué que c’était un peu comme l’appartement d’un ado, ajoute Fabian. On s’est dit qu’on allait nettoyer un peu. Comme pour nos enfants, on va ranger leur chambre." Aussitôt dit, aussitôt fait, tout le monde se met au travail pour ranger tout ça. Quelques coups de balais plus tard, le camp est enfin propre et chaque chose a désormais sa place !

Coups de balai et réorganisation : les anciens qui débarquent chez les Jaunes, c'est à voir dans cette vidéo :