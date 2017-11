Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

André a beau faire partie des jeunes sur le campement de la tribu réunifiée, il est également très proche de Mélanie avec qui il a partagé la même équipe après la recomposition. C'est donc en toute confiance qu'il décide de lui confier quelques secrets sur la stratégie que les trois jeunes entendent suivre au prochain conseil.

André commence d'abord par tâter le terrain en se renseignant sur le choix des anciens. Est-il en danger au conseil ? Non, lui répond Mélanie. En confiance, le jeune homme accepte à son tour de donner quelques indications sur le vote de Tiffany, Magalie et lui. Les jeunes hésitent entre Marguerite, qui reste très attachée à l'ancien pacte des Rouges, et Fabian, dont le comportement récent les exaspère.

"Il se plaint tout le temps, affirme André. Il est tout le temps énervé..." Mélanie met alors en garde le jeune homme : "Fais gaffe à qui tu te confies." André a lui totalement confiance en Mélanie et le lui dit. "C'est pour ça que je te le dis. Tiffany, Mag et toi : vous êtes les trois seules à qui j'ouvre mon jeu à fond." L'ex-Jaune a posé cartes sur table ! Une tactique risquée dans Koh-Lanta. Car, elle peut à tout moment se retourner contre celui qui s'est confié à cœur ouvert !





Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !