Par Alexis Hache

En remportant l'épreuve de confort, l'équipe de Romain, composée de Fabian, Magalie et André, a pu profiter d'une récompense à nulle autre pareille. Ils se sont rendus dans une famille fidjienne pour y partager une après-midi et une nuit et profiter d'un bon repas. Au menu : pastèque, mais aussi du poulet frit, des coquillages, des légumes et des fruits frais !

"C'est monstre bon !" commente Fabian avec cette expression typiquement suisse. "Je rêvais de poulet ! ajoute André. On s'est éclaté le bide, c'était magique. Tout était trop bon !" Romain en rajoute une couche : "Ils n'ont jamais vu des affamés comme nous, ils ne vont plus nous inviter", rigole-t-il avec ses camarades.

A la fin du repas, inutile de dire que les aventuriers sont repus. Et pour Fabian, André et Romain, c'est même l'heure du concours de bedaines ! Les trois compères partagent leurs impressions sur ce délicieux repas et se mettent face à face pour déterminer qui a la plus grosse bedaine après tout ça. "On avait la sensation d'être plein et de ne plus pouvoir rien manger, c'était génial", s'enthousiasme André. Une sensation que les aventuriers avaient eu le temps d'oublier après plus d'un mois passé aux Fidji !





