Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Désigné par les Rouges pour se rendre sur le Paradis perdu, André a choisi Maxime pour l'accompagner. Et alors que Romain et Thomas avaient réussi à trouver un coffre lors de leur premier passage sur l'île mystérieuse, le restaurateur lyonnais et le jeune rugbyman ne vont pas connaître la même réussite.

Après avoir cherché dans la jungle le premier jour, ils décident au matin du second de changer leur fusil d'épaule et de s'attaquer à la recherche du coffre dissimulé sur la plage, à l'écart des autres. Malheureusement, ils ne vont pas être plus en veine cette fois-ci. Et pour cause ! Les deux hommes concentrent leurs recherches dans une zone qui n'est pas la bonne ! Le coffre est caché quelques mètres plus loin, sur la plage, au pied des rochers.

Maxime est désabusé. "Ça me fout la rage, tempête-t-il. J'aurais tellement aimé faire un clin d'œil à ma grand-mère en trouvant ce coffre. C'est un peu frustrant..." Le Lyonnais est dépité, triste. Il est même gagné par l'émotion en évoquant sa grand-mère. De son côté André n'abdique pas, mais ne connaît pas plus de réussite. "Ça devenait compliqué à la fin, j'étais limite désespéré, avoue-t-il. Au moins on a essayé, on a été ambitieux et on ne regrette pas."

Heureusement, tout n'est pas perdu pour les deux aventuriers. Ils décident de repartir en emportant chacun avec eux une marmite pour leur campement. Du matériel qui sera bien utile, notamment chez les Jaunes, qui avaient perdu la leur dans l'eau au début de l'aventure.