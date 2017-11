Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Voilà un binôme qui sera peut-être en grand danger au prochain conseil. Lors du tirage au sort effectué par Denis Brogniart, le sort a décidé d’associer Maxime et André au sein d’un binôme. Les deux hommes s’entendent bien, notamment depuis leur passage sur le Paradis perdu en début d’aventure. Mais depuis, Maxime a multiplié les stratégies déconcertantes pour ses camarades. Lors du dernier conseil, il a même voté contre André !

Alors comment va se passer la cohabitation entre les deux ? André réussira-t-il à faire abstraction de ce choix surprenant lors du conseil ? Quoi qu’il en soit, les deux aventuriers vont devoir tout faire pour s’entendre au mieux lors des épreuves s’ils veulent décrocher des victoires. Et s’il est toujours important de gagner des épreuves de confort, le plus important reste toujours de remporter les immunités.

D’autant que Maxime pourrait avoir du souci à se faire s’ils ne repartent pas sur le camp avec le prochain totem. Après ses nombreux changements de stratégie, ses votes à contre-courant et surtout ses nombreuses trahisons, le restaurateur pourrait bien devenir la cible des ex-Rouges et même des ex-Jaunes. La seule chose qui pourrait éventuellement jouer en sa faveur, c’est d’être avec André. Le jeune rugbyman est apprécié sur le camp et il a surtout le vote des jeunes avec lui. L’avenir de ce duo dans l’aventure est en tout cas très incertain !