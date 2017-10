Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Romain et André ont brillé lors de l'épreuve d'immunité. Le premier, coach sportif dans la vie de tous les jours et ancien pompier, a notamment parfaitement lancé son équipe sur la voie de la victoire en distançant largement Maxime lors du premier relais avec 55 kilos sur les épaules. André a pour sa part terminé le travail en rapportant la guirlande de sacs de 50 kilos et offert un succès précieux à son équipe. Les Rouges échappent au conseil, mais les deux aventuriers semblent payer leurs efforts le lendemain matin.

Tous les deux sont allongés sur le sol, exténués. André a mal au crâne, Romain a la gorge prise. De leur côté, Sandrine, Marguerite et Mélanie préfèrent rigoler de la situation : moins fortes physiquement, elles sont pourtant en parfaite santé ce matin ! "On a vécu huit accouchements à nous trois, constate Sandrine. Donc je pense qu'on a de quoi être résistantes ! » Néanmoins, les aventurières de la tribu rouge n'en oublient pas de prendre soin de leurs guerriers.

En bonne maman poule, Marguerite demande ainsi à André ce que sa propre mère ferait pour le soulager. "Un thé à la camomille !" lui répond le jeune rugbyman. A défaut de thé, la doyenne des Rouges offre en tout cas tout le réconfort nécessaire à ses deux grands gaillards en étant aux petits soins pour eux. Les aventurières rouges le savent, elles auront besoin de leurs hommes forts pour les prochaines épreuves.





Les femmes prennent soin de leurs hommes forts, une séquence à voir dans la vidéo ci-dessous :