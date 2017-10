Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

André a surpris tout le monde lors de l’épreuve d’immunité. Le jeune rugbyman est ainsi celui qui a résisté le plus longtemps à la marée montante, battant même Romain, qui est pourtant l’un des éléments forts de l’aventure. "C’est quelqu’un qui a un gros mental et qui sait se dépasser", commente d’ailleurs son adversaire malheureux lors du conseil.

De son côté, André, âgé de seulement 19 ans, espère repartir de Koh-Lanta "comme un bonhomme", en ayant mûri et profité de cette expérience extrêmement enrichissante. Pour Mélanie, c’est déjà fait : "Il a grandi en très peu de temps et je le trouve super bien maintenant, ça me fait super plaisir pour lui."

Les éloges pleuvent et André ne sait plus où donner de la tête. Mais le meilleur reste à venir. Interrogée sur le fait qu’André pourrait être un modèle pour l’une de ses filles, Marguerite fait une confidence étonnante aux autres aventuriers. "Il a le sens de l’humour et il est très galant, confie celle qui est maman de cinq filles. J’espère qu’un jour mes filles auront l’occasion de le rencontrer ! Je l’ai invité chez nous dans le Nord…"

"Je lui ai déjà demandé si sa fille de 19 ans était libre, rigole André dans la foulée. Avoir Marguerite comme belle-maman, ça m’intéresserait !" Rendez-vous est donc pris après la fin de l’aventure. On saura peut-être alors si André a autant de succès auprès de la fille de Marguerite que de sa maman !