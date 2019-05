Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi vous aviez envie de participer à Koh-Lanta ?

C’est un rêve depuis toute petite. C’est une émission que j’ai toujours regardé avec mon papa et qu’on adore tous les deux. Koh-Lanta représente ce challenge et ce dépassement de soi que je recherche au quotidien.

Dans votre présentation, on découvre une femme pleine de passions et de contradictions.

Une femme pour moi, se doit d’être forte, féminine et surtout polyvalente dans ses ambitions ou encore ses activités. C’est vrai qu’avec moi, c’est tout ou rien ! Je suis une femme qui, dans la même année, peut aussi bien faire une élection de Miss bikini que l’aventure Koh-Lanta. Je fais aussi de la pole dance, de la pêche, des pizzas ou encore du body-building. Pour moi, il n’y a pas de règles. Je fais ce qui me rend heureuse !

Est-ce que vous avez vécu l’aventure que vous imaginiez ?

Je ne suis pas déçue de moi sur mes performances ou ma résistance au manque. Je suis allée au bout sans me plaindre. En revanche, je regrette de ne pas avoir été plus moi. Dans la vraie vie, je suis quelqu’un d’enjoué et c’est vrai, j’ai eu du mal à relativiser dans Koh-Lanta. J’ai pris les choses avec beaucoup de sérieux et en même temps, je doutais souvent. J’aurais aimé être plus confiante, plus sociable et surtout, plus stratège.

Avec Aurélien, vous étiez un peu à l’écart du groupe ?

On a vraiment eu un coup de coeur l’un pour l’autre dans l’aventure. On a tout de suite accroché et on s’est fait confiance. On est restés fidèles à ce qu’on s’était dit. C’est vrai qu’on ne s’est pas épanouis dans notre équipe jaune et on n’a pas su créer d’affinités à la réunification.

Vous avez parfois été virulente envers Nicolas, vous le regrettez ?

Avec le recul, je vois les choses différemment. Durant l’aventure, il ne faut pas oublier qu”on est en mode survie. Nos émotions sont donc décuplées. J’avais dû mal à supporter la négativité de certaines personnes. C’est une aventure très dure et il faut prendre sur soi ! Maintenant avec Nicolas, je me suis excusée de ce que j’ai pu dire. On a toujours été très honnêtes l’un envers l’autre. Il a été chiant, le reconnaît et ne m’en veut pas du tout. Le jeu c’est le jeu !





L’alliance portée par Cindy a choisi de vous éliminer. Selon elle, vous représentiez une menace...

Ça me fait très plaisir qu’elle ait pensé ça parce que pour moi, Cindy est l’une des plus grandes stratèges de cette édition de Koh-Lanta. Elle n’a jamais eu un vote contre elle et se balade dans le jeu avec son collier. Elle n’est pas la plus forte sur les épreuves mais parvient quand même à créer la surprise. Cindy s’est prise au jeu depuis la réunification et ne cesse de se surprendre et de nous surprendre. Je ne lui en veux pas du tout d’avoir choisi de m’éliminer, c’était le jeu. Elle a toujours été très honnête avec moi. On est les deux blondes un peu bimbos de l’aventure et pourtant on a envie d’en découdre, loin des clichés. J’aurais aimé tombée avec elle lors de la semaine des binômes. Mon aventure aurait sans doute été différente. On aurait fait une alliance et on aurait pu être les reines du jeu.

Si Maxime ne gagnait pas l’immunité, c’est lui qui partait au conseil ?

Evidemment, c’était le plan ! Je suis dégoûtée parce qu’en plus, c’était vraiment une épreuve pour moi. Je suis très forte aux jeux de mémoire mais j’ai mal compris les règles du jeu. Ça m’a coûté ma place ! En revanche, quand je vois que Maxime a voté contre moi alors que je voulais le protéger, j’ai été très déçue.





Au conseil, il y a eu un échange houleux avec Steeve… Vous nous expliquez ?





A ce jour, je n’ai toujours pas compris. On a toujours parlé de ce collier avec Steeve comme étant celui du groupe. C’était d’ailleurs la volonté de Béatrice ! Jusqu’à présent, on avait toujours pensé collectif. Mais je ne lui ai pas demandé le collier parce que je suis de nature à ne rien attendre de personne. Je ne voulais pas non plus, être déçue de sa réponse. C’est Aurélien qui a pris cette initiative ! Je lui en ai voulu de ne pas me sauver. C’est dur mais c’est le jeu.





Est-ce que cette aventure a changé votre façon de voir la vie ?





Je me lance toujours plus de défis. Je suis en train de travailler sur plusieurs projets. Mais j’ai surtout envie de refaire un Koh-Lanta. Honnêtement je n’ai pas vécu l’aventure à 100% et j’ai encore des choses à prouver.





