Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Figure incontournable de TF1, Denis Brogniart fête ses 50 ans aujourd’hui ! Né le 12 juin 1967 à Dijon, le journaliste et animateur est sans doute le plus sportif et aventurier de tous les présentateurs. Ce n'est pas une surprise s’il présente Ninja Warrior depuis l’année dernière !

Sur Koh-Lanta, on l’a également vu mettre son physique et ses nerfs à rude épreuve en testant les différentes épreuves auxquelles se confrontent les aventuriers. Pas étonnant quand on sait que Denis Brogniart est diplômé d’une licence d’éducation physique et sportive ! Le sport, une passion qui ne l’a jamais quitté puisqu’il a débuté sa carrière de journaliste à Radio France avant de rejoindre le service sport d’Europe 1 et la télévision avec Eurosport et le service sport du journal télévisé de TF1.

Depuis 2002, il est le présentateur de Koh-Lanta après en avoir assuré la voix-off en 2001 lors de la première saison. Cette année encore, les aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge ont vécu une expérience extraordinaire. Pour Denis Brogniart, cela fait quinze ans que ça dure et le plaisir est toujours intact.

Vendredi 16 juin, il présentera en direct le dénouement de cette nouvelle saison en compagnie de tous les aventuriers. On saura alors qui de Mathilde, Clémentine, Frédéric ou Vincent est le grand vainqueur de Koh-Lanta : Cambodge. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel, vendredi, à partir de 20h55 sur TF1 !