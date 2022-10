Denis Brogniart, toujours aussi surpris par les candidats

18 saisons, ce n’est pas rien ! Lors du Facebook Live, Denis Brogniart a répondu à une question que l’on se pose tous… Après tout ce temps, la surprise est-elle toujours au rendez-vous ?

Cela fait plusieurs années déjà que Denis Brogniart présente Koh-Lanta ! Il a vécu des aventures hors du commun et connu de nombreux candidats, tous aussi courageux les uns que les autres. Mais une question se pose après tout ce temps… est-il toujours surpris par les candidats ? Il y a répondu lors du Facebook Live.













Une saison pleine de surprises !

"C’est ça qui est magique dans Koh-Lanta, c’est que même si c’est la même émission, avec les jeux de confort, l’épreuve d’immunité et les conseils, dès l’instant ou vous changez de lieu et que vous avez 20 nouveaux candidats vous repartez pour une aventure totalement neuve !" a expliqué Denis Brogniart.

Pour lui, l’aventure n’est jamais la même, pour la simple et bonne raison que… les aventuriers ne sont jamais les mêmes ! Ce sont eux qui font de Koh-Lanta une expérience hors du commun, comme le dit si bien l'animateur. Cette nouvelle saison risque de fortement vous plaire. En tout cas, Denis Brogniart est déjà conquis : "Je peux d’ores et déjà vous dire que parmi les 20 candidats que vous allez voir, vous allez être surpris par leur personnalité et par leur courage".

Koh-Lanta revient dès le 26 Août à 20H55 sur TF1 !